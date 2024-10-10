Главные российские исполнители и популярные песни 7 ноября на сцене Кремлевского дворца

7 ноября 2024 года на сцене Кремлевского дворца состоится творческий вечер, посвященный 50-летию поэта и композитора Константина Губина.

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«Помолимся за родителей», «Небо на ладони» Сосо Павлиашвили, «Моя семья» и «Цветы без повода» Ирины Аллегровой, «Мы единое целое» Льва Лещенко, «Аминь» Григория Лепса, «Счастье» Стаса Пьехи, «Золотое сердце» Стаса Михайлова… И это только малая часть проверенных временем хитов авторства многократного лауреата фестивалей «Песня Года», «Шансон Года», «Звёзды Дорожного радио» Константина Губина.

7 ноября со сцены Кремлёвского дворца юбиляра поздравят любимые артисты и друзья. Ирина Аллегрова презентует в своём отдельном блоке абсолютную премьеру. Сосо Павлиашвили исполнит свои «вечные» хиты сольно и в дуэтах. Филипп Киркоров приготовил две громкие новинки. Григорий Лепс и SHAMAN порадуют зрителя свежим музыкальным блокбастером «Настоящий мужчина». Трогательный номер в память о Юре Шатунове исполнит Юлия Савичева.

Николай Басков, Александр Буйнов, Лев Лешенко, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Зара, Жасмин, Аркадий Укупник, Андрей Державин и другие артисты исполнят ваши любимые песни.

Жить и любить - это главные векторы, которые проходят красной линией через всё творчество Константина Губина.

Главные артисты страны, праздничное настроение и любимые песни – всё это на одной сцене 7 ноября. Подарите незабываемый праздник себе и своим близким!

Информационный партнёр концерта «Дорожное радио».

Продолжительность концерта 2,5 часа. На мероприятии будет проводиться телевизионная съемка.

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