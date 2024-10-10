Семь храмов сдали в эксплуатацию в Москве с начала года

В Москве с начала 2024 года построили и сдали в эксплуатацию семь храмов.

Об этом журналистам сообщил куратор программы строительства храмов в столице, депутат Государственной думы Владимир Ресин.

«За девять месяцев в 2024 году мы построили и сдали в эксплуатацию семь храмов. По итогам текущего года цифра будет больше. В Западном округе и на юго-востоке уже сдали по два храма. На финишной прямой работы еще на пяти объектах в городе, в том числе намечается сдать в целом за год не меньше 12 храмов», – сказал Ресин.

По его словам, Восточный и Западный административные округа лидируют по количеству новых храмов.

Программа строительства православных храмов в Москве реализуется с 2011 года.