Москвичам назвали дату прихода первого снега в столицу

Во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Москва24

«Во второй половине следующей недели появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдёт где-то снежок», — отметил синоптик. При этом он отметил, что в ближайшие дни температуры в Москве и в области сохранятся с положительной аномалией. RT на русском

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что тепло сохранится в Москве до выходных, 12 и 13 октября, включительно. Газета.Ru