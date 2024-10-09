Вечер памяти к 110-летию Юрия Левитана пройдет в Музее Победы

12 октября в Музее Победы состоится вечер памяти Юрия Борисовича Левитана, приуроченный к 110-летию со дня рождения легендарного диктора. Встречу организует группа компаний «Наносемантика» и Музей Победы при поддержке Артура Левитана-Сударикова, правнука диктора. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию.

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— «От Советского информбюро!» — эти слова в исполнении Юрия Левитана до сих пор живут в сердцах миллионов людей. Это объявление и произносивший их голос – символы, которые сопровождали путь к победе в Великой Отечественной войне, воодушевляли советских людей на подвиги, рождали в их душах патриотические чувства, самоотверженность во имя счастливого будущего, объединения сил для борьбы с фашизмом вплоть до его полного уничтожения, — подчеркнули в Музее Победы.

Участникам мероприятия расскажут о жизни и творчестве диктора, его уникальном таланте и вкладе в Победу. Своими воспоминаниями о Юрии Левитане поделятся его правнук, ведущий вечера Артур Левитан-Судариков, дикторы, заслуженные артистки РСФСР Дина Григорьева и Анна Шатилова, заслуженный артист РФ Евгений Кочергин. Гости встречи также увидят архивные записи выступлений Юрия Левитана и небольшой документальный фильм о его жизни и карьере. В программе также выступления юных артистов Детского музыкального театра «Домисолька».

Кроме того, представители группы компаний «Наносемантика» — отечественного разработчика нейросетевых решений и лидер в сфере ИИ презентуют новый проект, в рамках которого с помощью технологий искусственного интеллекта был воссоздан «голос Победы». Голосовая модель Юрия Левитана разработана на базе платформы NLab TTS (Text-to-Speech), которая специализируется на синтезе голоса из текстового формата. Модель была обучена на основе массивного архива из Госфильмофонда и редких архивных записей, которые хранятся в музее Левитана во Владимире.