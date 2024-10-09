Завершен знаковый проект благоустройства этого года — Кадашевская набережная в Замоскворечье. Об этом в среду, 9 октября, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна из старейших набережных столицы расположена на Водоотводном канале между Якиманской и Овчинниковской набережными. Еще одно место для отдыха и прогулок появилось рядом с новым зданием Третьяковской галереи. При этом набережная сохранила свою транспортную функцию.

В рамках проекта «Чистое небо» воздушные кабели были переведены в подземный коллектор. Благодаря этому открылась панорама Кадашевской набережной. Теперь здесь широкие пешеходные тротуары, комфортное освещение, удобные скамейки и велопарковки, много деревьев и кустарников.

— В планах до 2030 года благоустроить 36 набережных общей протяженностью свыше 80 километров, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В начале сентября Сергей Собянин сообщил, что в список самых популярных у горожан и гостей столицы культурно-досуговых мест попал московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово».

Спортивный кластер и семейно-досуговый центр появятся на набережной музея-заповедника «Коломенское» на юге столицы. В текущем году профильные специалисты уже начали проводить комплексные работы по обновлению и благоустройству территории заповедника. «Коломенское» давно стало излюбленным местом для прогулок москвичей и гостей столицы, а в перспективе проводить в нем время будет еще комфортнее.