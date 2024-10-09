На ВДНХ проведут лекции к Всемирному дню психического здоровья

На ВДНХ состоятся лекции, приуроченные к Всемирному дню психического здоровья. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

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В частности, 13 октября пройдёт лекция «Родительские установки: как они мешают успешности детей», а 22 октября — лекция «Дети плюс гаджеты. Что делать, если ребёнок ничего не хочет и сидит в телефоне».

Кроме того, 10 декабря состоится тематическое мероприятие «Чем полезны сказки для родителей. Как через сказку корректировать проблемы в поведении. Как создать личную терапевтическую сказку для своего ребёнка».

Ранее сообщалось о другом цикле лекций на ВДНХ — «Оперный голос в истории: меняющееся и неизменное».