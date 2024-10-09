В Москве открыли мемориальную доску Юлиану Семенову

На фасаде комплекса «Дом на набережной» по адресу улица Серафимовича, дом 2, неподалеку от кинотеатра «Ударник» 9 октября в 11:00 пройдет торжественное открытие мемориальной доски писателю, журналисту и драматургу Юлиану Семенову.

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К мероприятию присоединятся родственники, друзья и коллеги писателя, а также представители творческих союзов, органов власти и управления.

Юлиан Семенов — автор известных романов «Семнадцать мгновений весны», «МайорВихрь», «ТАСС уполномочен заявить», «Петровка, 38», «Противостояние» и многих других. Он также является создателем популярного литературного и кинематографического образа советского разведчика Максима Исаева — Штирлица. Всю свою творческую жизнь Семенов оставался и журналистом, работая корреспондентом газет «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Советская культура», журналов «Огонек» и «Смена».

В Москве 11 сентября состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста СССР Василия Ланового.

6 сентября в Москве по адресу улица 1-я Останкинская, дом 5, строение 5, прошло открытие монумента государственному деятелю и русскому поэту эпохи Просвещения, первому министру юстиции Российской Империи Гавриилу Державину.