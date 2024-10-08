Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс "Тимирязев Центр"

Сергей Собянин совместно с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым открыли новый выставочный комплекс "Тимирязев Центр" на севере Москвы.

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"Я думаю, что это такое начало нового развития Тимирязевки, новый стиль ее работы, новый стиль развития кампуса. <...> Я очень рад, что здесь, в Тимирязевке, получился такой центр", – сказал мэр.

Он напомнил о недавно законченном большом проекте, касающемся МГТУ имени Н. Э. Баумана, и добавил, что власти столицы вместе с кабмином сейчас приступают к развитию кампуса "Станкина", а также к ряду других проектов университетов.

Патрушев, в свою очередь, уточнил, что учебно-выставочный центр позволяет как проводить выставки, так и получать студентам практические навыки.

"Очень надеюсь на то, что ребятам будет здесь комфортно учиться, они будут проходить практику, получать тот вот важный опыт, который им потом будет необходим в полях, уже работая в сельском хозяйстве", – отметил зампред, добавив, что Тимирязевскую академию планируется и дальше развивать.

Строительные работы центра были начаты в сентябре 2023 года и завершились ровно через год. Проект был реализован за счет внебюджетных средств. В результате на территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева специалисты возвели трехэтажное здание площадью около 40 тысяч "квадратов".

Кроме того, современные выставочные залы "Тимирязев Центра" получили имена выдающихся ученых-аграриев – Николая Вавилова, Александра Чаянова и Василия Немчинова. Их спроектировали так, чтобы при необходимости трансформировать под различные форматы мероприятий, в том числе лектории, площадки для мастер-классов или семинаров с мультимедийным пространством.

Между тем в России могут появиться учебные классы для студентов, которые получают образование в сфере туризма, на базе отелей. С предложением выступили Российский союз туриндустрии и "Завидово Девелопмент". Это позволит студентам получать практические знания и компетенции. Такую возможность Минэкономразвития проработает вместе с министерством науки и высшего образования России.