В московских парках замерили качество мобильной связи

Компания DMTEL провела комплексную оценку и сравнение характеристик качества мобильного интернета в парках Москвы с 19 июня по 21 августа.

Анализ показателей сети проводился на основных пешеходных и велосипедных дорожках тридцати популярных парков в Москве на маршруте общей протяженностью около 700 километров.

В выводах исследования говорится, что МТС занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильного интернета в парках Москвы, набрав 555 баллов. По ключевому показателю — качеству услуг передачи данных — у МТС отмечена самая высокая оценка качества услуг — 468 баллов.

Отмечена самая высокая оценка качества загрузки данных из интернета к абоненту (downlink) — практически на всем маршруте фиксируются скорости, достаточные для успешного воспроизведения видео в форматах HD 1280x720 или Full HD 1920x1080 и просмотра контента WEB-страниц. Доли скоростей ниже 4 мегабит в секунду составляют около 3 процентов.

Кроме того, у МТС отмечено наилучшее значение показателя средней скорости загрузки данных в интернет (uplink). По стабильности скоростей доля значений менее 0,6 мегабит в секунду составляет 1,22 процента.

По качеству мобильного интернета из 30 парков можно выделить следующие: Долина реки Сетунь, Екатерининский Парк, Парк Лефортово, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Северного речного вокзала и Сад Эрмитаж. На территории перечисленных парков в сетях всех операторов не менее 90 процентов значений скоростей загрузки данных выше 10 мегабит в секунду, при этом отсутствуют скорости ниже 1 мегабит в секунду.