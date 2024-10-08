Змеи на природных территориях Москвы готовятся к зимней спячке

С приходом холодов обитающие на природных территориях Москвы змеи начали готовиться к зимовке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов, типичные для Москвы ужи и гадюки становятся заторможенными. Процессы подготовки к зимнему сну уже запущены, так как в ночные часы столбик термометра показывает стабильно низкие значения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что холоднокровные прячутся в трещинах почвы, под корнями деревьев и в пустых норах, чтобы не стать добычей для хищников.