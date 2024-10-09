На Сокольническом заводе собрали юбилейную пятитысячную остановку

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) изготовили юбилейный, пятитысячный остановочный павильон. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на Telegram-канал Сергея Собянина.

Современные павильоны изготавливаются из нержавеющей стали и алюминия, с прозрачными триплексными стенами. Они оборудованы освещением и видеонаблюдением и заменят собой устаревшие конструкции.

Кроме прочего, на остановках размещают плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами для отслеживания времени прибытия транспорта.