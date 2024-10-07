Синоптик рассказал, опасен ли «радиационный» туман для жители Москвы

«Радиационный» туман, который москвичи смогут увидеть в скором времени, полностью безопасен и не содержит радиоактивных веществ. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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— К радиоактивности не имеет никакого отношения. Это длинноволновое излучение поверхностного слоя и конденсация водяного пара. Он абсолютно безопасен, мы всю жизнь живем в этих условиях и прекрасно себя чувствуем, — отметил синоптик.

Шувалов объяснил, что важным условием для формирования такого тумана является отсутствие облаков. В этом случае длинноволновое излучение уходит в атмосферу и не возвращается, что способствует охлаждению приземного слоя воздуха. Такое явление предвещает заморозки осенью.

По словам синоптика, такое явление происходит несколько раз в год, передает aif.ru.

Локальный «радиационный» туман можно будет наблюдать в среду, четверг и пятницу на этой неделе, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В Москве во вторник, 8 октября, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей и ливней.