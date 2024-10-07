Отопление включили почти в 40% жилых домов в Москве

За первый день с начала включения отопления уже подключено почти 40% жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, - отметил Петр Бирюков. - По состоянию на 18:00 7 октября, отопление включили почти в 40% жилых домов и около 50% социально значимых объектов".

Заместитель мэра напомнил, что первыми тепло получают социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. Последними получат тепло предприятия торговли и промышленности.

Напомним, что работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону проходили с мая по сентябрь. Теплосети прошли испытания. Это должно позволить провести отопительный сезон без серьезных аварий.

Кстати, по данным МОЭК, в этом столетии это самое позднее время подключения отопления. Обычно тепло включают в конце сентября первые дни октября.