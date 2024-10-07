Собянин: за год полсотни школ обустроим по новому стандарту

В прошедшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин побывал в обновленной школе № 37 в Раменках. В соцсетях за выходные глава города сделал ряд заявлений.

В районе Раменки открыли обновленное здание школы № 37. Ученики и педагоги рады такому подарку: не только корпус переустроили, но и установили современное оборудование.

— Она никакая была, я приезжал сюда полтора года назад, посмотрел на эти облупленные стены и подумал: что тут можно вообще сделать? На базе этой школы мы впервые сделали новый стандарт. По примеру вашей школы будем делать другие, — отметил в ходе общения с учителями и детьми Сергей Собянин.

Основное внимание уделили организации современной образовательной среды для детей и педагогов. Кроме того, заработали разнообразные кружки и секции, в том числе по футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и хореографии.

Благоустроена и пришкольная территория: сделаны беговые дорожки, площадки — спортивная и для сдачи ГТО, зоны для тихого отдыха и общения. Корпус обновили всего за год!

В пилотный проект программы вошли еще три школы — № 281, № 1190, № 1514. В 50 учебных учреждениях продолжается обновление по новой программе. Планируется, что эти работы будут завершены в следующем году.

А в соцсетях Сергей Собянин рассказал о цифровой системе «Московской электронной школы».

— Проект ориентирован не только на учащихся и их родителей, но и на удобство преподавателей и управленческих команд школ, — подчеркнул мэр города.

Среди ключевых сервисов для учителей можно выделить «Электронный журнал», который позволяет планировать уроки, ставить и комментировать оценки, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость и многое другое. Также в распоряжении педагогов находится библиотека «МЭШ», где собраны цифровые образовательные материалы коллег и ведущих разработчиков. А благодаря сервису «Аттестация педагогов» можно подать заявление на добровольное подтверждение квалификации и просмотреть результаты онлайн.

В этом учебном году в «Московской электронной школе» появился сервис по математике «Цифровой учитель» на базе искусственного интеллекта. Он предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов.

В соцсетях Сергей Собянин отметил популярность ВДНХ. За лето ее посетили 9 миллионов гостей, здесь провели 5 тысяч концертов, фестивалей, спортивных и образовательных мероприятий.

КСТАТИ

С сегодняшнего дня в столице стартует отопительный сезон.

— В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижения температуры наружного воздуха.

В этой связи с понедельника приступим к включению отопления, — заявил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

Работы будут проводить поэтапно в течение нескольких дней. Первыми тепло получат объекты соцсферы и жилые дома.