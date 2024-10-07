Участники проекта «Московское долголетие» смогут сесть за штурвал Як-42

Занятия, на которых можно научиться пилотировать самолет на специальных авиатренажерах проходят на базе летной школы «Авиатор» для участников проекта «Московское долголетие». Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил руководитель летной школы «Авиатор» пилот Евгений Мартенюк.

Этой осенью в школе открывается новое направление — экскурсии с посещением легендарного воздушного судна Як-42 на ВДНХ. Занятия стартуют уже в октябре и будут проходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:00.

Профессиональные пилоты поделятся с участниками проекта своими знаниями и опытом, раскроют секреты своей работы, расскажут об истории сверхзвукового самолета Су-27 и объяснят, в чем заключается успех самого массового вертолета Ми-8.

Кроме того, участники смогут совершить экскурсию в кабину Як-42 и испытать ощущения полета на авиатренажере.

— Этой осенью в летной школе «Авиатор» появилась новая программа, которая позволит москвичам старшего поколения расширить знания в области отечественной авиации и попробовать себя в пилотировании за штурвалом одного из самых известных пассажирских лайнеров России, — рассказал Мартенюк.

Кроме того, в школе возобновились занятия по пилотному мастерству на которых участники проходят обучение по классической системе подготовки летчиков. На специальном тренажере отрабатывают разные техники пилотирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении летнего сезона программы «Московское долголетие». Пожилые жители Москвы принимали участие в фестивале «Спасская башня», проектировали свои модные коллекции, по утрам занимались на «Зарядках долголетия», а также осваивали каякинг и сапбординг.