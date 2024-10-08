В районе Люблино построят спорткомплекс с образовательным центром

В здании будут спортивные залы и классы для организации учебных программ. Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп — от детей до пожилых людей.

В спорткомплексе планируют проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая командные игры и индивидуальные дисциплины.

Поддержка и создание спортивной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».