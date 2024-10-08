В Москве в районе Люблино построят спорткомплекс с образовательным центром
В здании будут спортивные залы и классы для организации учебных программ. Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп — от детей до пожилых людей.
В спорткомплексе планируют проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая командные игры и индивидуальные дисциплины.
Поддержка и создание спортивной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».