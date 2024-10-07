Южный циклон привел к сильным проливным дождям в Москве и Подмосковье. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, непогода сохранится в столичном регионе до вечера вторника, после чего на смену дождям придет похолодание.

— Температура начнет понижаться, и в среду похолодает заметно, но днем обойдется без дождей. Также осадков не будет в четверг и пятницу, — рассказал синоптик.

По его словам, в течение недели минимальные температуры настигнут москвичей днем 9 октября. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне от трех до восьми градусов тепла. На следующий день показатели поднимутся до 12 градусов тепла, пишет издание «360.ru».

В связи с сильными дождями, ожидаемыми в понедельник, 7 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Может выпасть до 43 миллиметров осадков.

В начале октября температура воздуха в Москве будет выше среднегодовых значений. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы об аномально теплой погоде.