В Москве отменили концерт турецкого актера Бурака Озчивита

Концерт в Москве турецкого актера Бурака Озчивита перенесли на февраль. Об этом сообщает ТАСС.

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10 октября в Москве должен был состояться концерт турецкого актера, известного по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Однако, как сообщает источник, мероприятие отменили и перенесли на февраль 2025 года из-за изменений в графике артиста.

«Московский концерт Бурака Озчивита перенесен в связи с изменением графика артиста на 10 февраля 2025 года в Кремлевский дворец», — пишет источник.

На данный момент представители актера не комментировали новость о переносе концерта.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что надеется на большую роль в «Елках 12». Подробности читайте в этой новости.

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