В Москве пройдет «Ночь инноваций»

В Цифровом деловом пространстве пройдет фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций» 4 октября. Посетить мероприятие можно с 15:00 до 23:00.

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На площадке фестиваля соберутся создатели аудиовизуальных решений, руководители студий, режиссеры, представители города и бизнеса. В экспозоне будут представлены более 30 новейших разработок в сфере мультимедийных технологий.

Также гостей ждет шоу дронов, виртуальный полет над бескрайними просторами России, VR-погружение в события картины К. Маковского «Воззвание Минина». На «Ночи инноваций» все желающие смогут стать частью интерактивных инсталляций и перформанса-исследования, основанного на научном подходе считывания активности мозга с использованием нейроинтерфейса.

В Республике Дагестан с 31 октября по 1 ноября 2024 года при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планируется проведение второго международного Каспийского цифрового форума.

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет третья Московская неделя моды. В программе — показы известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.