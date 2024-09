Три жилых комплекса ГК Seven Suns Development в Москве достроят

Строительство трех проблемных жилых комплексов компании Seven Suns Development будет завершено компанией Capital Group. Об этом в ходе совещания с участием инициативных групп дольщиков в Мосгосстройнадзоре сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"При строительстве жилых комплексов "Светлый мир "Станция Л", "Светлый мир "Сказочный лес…" и "Светлый мир "В стремлении к свету…" отмечаются многочисленные нарушения, в том числе неоднократный перенос сроков сдачи объектов долевого строительства. Для завершения возведения объектов застройщиком в качестве технического заказчика к реализации проекта привлечена девелоперская компания Capital Group", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Отмечается, что совместно с Capital Group участие в достройке ЖК "Светлый мир "Станция Л" примет компания ПИК. Директор девелоперского направления, член правления Capital Group Герман Тё добавил, что специалисты компании оценили потенциал проектов и готовы приступить к достройке жилых домов, а юридические процедуры, необходимые для начала строительства, находятся на завершающей стадии. "Корпуса жилых комплексов находятся в разной степени готовности. Их строительство будет выполнено в полном объеме. Всего в трех жилых комплексах предусмотрено около 7,5 тыс. квартир", - уточнил Тё.

Следующее рабочее совещание по вопросам достройки данных трех жилых комплексов планируется провести в октябре 2024 года. "Холдинг Capital Group является крупнейшим частным девелопером по объемам достройки проблемных объектов - 465 тыс. кв. м, в результате чего ключи от собственных квартир получили более 5 тыс. дольщиков", - подчеркнули в пресс-службе столичного ведомства.

Seven Suns Development работает в Москве, Санкт-Петербурге и Вологде, по данным сайта компании. 27 февраля 2024 года арбитражный суд Москвы признал одно из юридических лиц девелопера - "Seven Suns недвижимость МСК" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. А 10 апреля Тушинский суд Москвы арестовал владельца группы Seven Suns Алексея Рыжова в связи с подозрениями в нарушении законодательства о долевом строительстве.