В столичном концертном зале «Зарядье» прошел форум БРИКС «Облачные города». Он собрал руководителей и экспертов из таких стран, как Бразилия, Китай, Индия, Малайзия, Саудовская Аравия, Катар, Турция и Казахстан. Деловые программы были посвящены различным аспектам развития мегаполисов, такимки управления, инфраструктурные мегапроекты, предприниматель как цифровизация и новые технологии, лучшие практиство и поддержка экспорта. Об этом в пятницу, 20 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Среди других тем — человеческий капитал и креативные индустрии, которые эксперты считают важными составляющими будущей городской экономики. Уже сегодня в креативном секторе Москвы представлено около 110 тысяч компаний. Большинство из них заняты в киноиндустрии, издательском деле, моде, музыке и видеоиграх. Российская столица планирует удвоить оборот творческих индустрий к 2030 году и увеличить их вклад в валовой региональный продукт (ВРП) в 1,5 раза.

— Широкие возможности поддержки и развития талантов — основа для увеличения вклада креативных индустрий в ВРП Москвы в 1,5 раза — до 14 процентов. Кроме того, мы рассчитываем удвоить к 2030 году их совокупный годовой оборот, — рассказала Сергунина.

17 сентября в столице начался форум «Облачные города. БРИКС». В концертном зале «Зарядье» эксперты обсудили применение современных технологий в мировых мегаполисах. Форум продлился два дня. Среди участников представители 30 государств: управленцы, предприниматели, урбанисты, а также представители научного сообщества. Идея проведения такого форума возникла благодаря активному взаимодействию между правительствами дружественных стран и столицей в самых разных сферах — от строительства до экологии.