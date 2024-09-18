Неделя культуры Кувейта пройдет в Москве

Неделя культуры Кувейта будет проходить в столице с 19 по 24 сентября, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на Минкульт России.

"Обширная культурно-художественная программа ознакомит гостей с национальной самобытностью и традиционными ценностями этого государства с богатой историей и уникальной культурой", – рассказали в ведомстве.

В первый день запланировано выступление музыкального коллектива "Аль-Амири" в Малом театре. 20 сентября желающие могут прийти в Музей Победы на показ фильма "Зари". Гости мероприятия также смогут ознакомиться с картинами художника Махмуда Ашканани.

Кроме того, 23 сентября состоится лекция главы кафедры политологии Кувейтского университета доктора Хейли Аль-Мекайми об отношениях РФ и Кувейта. Она пройдет в дипломатической академии министерства иностранных дел России.

Ранее международный фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в столице. На главной сцене выступили более 50 казачьих творческих коллективов из разных регионов России: Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Омской областей, Ставропольского края и не только.

В программе были предусмотрены зрелищные турниры по рубке и фланкировке шашкой, показательные выступления всадников, конкурсы и мастер-классы.