В Московском зоопарке поселилась самка гуанако

Гуанако Молли приехала в Московский зоопарк. Молодая самка прибыла в столицу из зоопарка Ростова-на-Дону, где она появилась на свет. Гуанако - предок одомашненной ламы - уже доступен для осмотра посетителей зоопарка.

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"Увидеть гуанако можно на южноамериканской поляне, рядом с главным входом. По соседству с ней живет семья капибар, а также лама и викунья, - сообщает пресс-служба Московского зоопарка. - Самку зовут Молли, ей один год и два месяца. Она довольно общительная и любознательная. Первый месяц гуанако провела на карантине, а когда Молли поселили на экспозиции, она с интересом подходила знакомиться к своим соседям - ламе Варе и викунье Вике. Молли постепенно налаживает контакт с киперами".

Как сообщают в зоопарке, в ближайшее время ее начнут приглашать на ветеринарные тренинги. На занятиях Молли будут учить вставать на весы, а также давать осмотреть себя.

Отметим, что в дикой природе эти животные водятся в странах Южной Америки, таких как Перу, Чили, Аргентина, Парагвай и архипелаг Огненная Земля. Основу их рациона составляют ветки и свежая трава. В зимнее время года гуанако в небольшом количестве будут давать свеклу, морковь и яблоки.