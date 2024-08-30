Москвичам рассказали, когда в столицу придут осенние дожди

В первую неделю сентября в Москве и столичном регионе будет сохраняться теплая, местами даже жаркая погода, при этом со второй декады месяца начнется похолодание и придут дожди. Такой прогноз Общественной Службе Новостей озвучила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, самым жарким днем всего месяца станет первое сентября. Ночью минимальная температура в Москве составит +16…+18 градусов, по области — +13…+18 градусов. Дневная будет колебаться в пределах +25…+30 градусов, что для столицы близко к рекордным показателям, уточнила метеоролог.

В последующие несколько дней столбики термометров задержатся на отметке +21…+26 градусов, усиления ветра и других опасных природных явлений в столичном регионе не ожидается.

«Сейчас модели показывают, что смена характера процессов произойдет как раз на стыке первой и второй декады сентября, может быть, 9 или 10 числа. Будут дожди, температура начнет постепенно понижаться», — продолжила Позднякова.

Специалист отметила, что никаких заморозков до середины сентября не прогнозируется, но такой теплой погоды, как в первую неделю месяца, не будет.

Между тем «Газета.Ru» рассказала россиянам, куда дешевле всего полететь на отдых осенью. По ее данным, из Москвы самые низкие цены установлены на внутренние перелеты. Среди выгодных предложений — Казань, Псков, Чебоксары, Санкт-Петербург и Архангельск. Вместе с тем среди зарубежных направлений выделяют: Минск (Беларусь), Ереван (Армения), Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан).