Сергунина рассказала о бесплатном интенсиве в рамках модного форума БРИКС в Москве

Прием заявок на интенсив для специалистов модной индустрии начался в Москве, он продлится до 13 сентября. Занятия проведут в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit. Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина во вторник, 20 августа, прочитать лекции пригласили экспертов из России и дружественных стран, в том числе из Бразилии, Турции и Южно-Африканской Республики.

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— Главная тема интенсива — «Новые рынки — новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации». Экспертный совет отберет 100 слушателей. Участие бесплатное, — отметила Наталья Сергунина.

В рамках курса будут обсуждаться инновации в производстве, такие как использование искусственного интеллекта и создание новых материалов. Кроме того, эксперты расскажут о разработке коллекций, определении целевой аудитории и адаптации брендов к местным потребностям.

Интенсивы для дизайнеров, студентов профильных специальностей, предпринимателей и маркетологов помогут расширить круг знакомств и предоставят возможности для наращивания потенциала и профессионального развития. По окончании все участники получат сертификат о прохождении курса. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно онлайн.

В декабре 2023 года на такие же занятия в рамках первого модного форума БРИКС поступило порядка тысячи заявок. Лекции провели преподаватели из Бразилии, России, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Колумбии, Коста-Рики и Танзании.

Также в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Тверской бульвар в Москве станет модной и транспортной мастерской будущего. Во время столичного мастер-класса гости обсудят тенденции развития каждого из этих направлений, предположат, как будут одеваться наши потомки и как изменится транспортная инфраструктура через несколько десятилетий.