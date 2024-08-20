Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Москвичи смогут выразить мнение о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Это можно будет сделать в рамках тестового голосования перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Горожанам будут доступны все возможные способы отдать голос: онлайн на специальной странице elec.mos.ru, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков.

На данный момент в столице действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. При этом в прошлом году Госдума приняла закон, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с ними. Свои внутренние документы уже приняли Астраханская и Магаданская области, Алтайский и Забайкальский край, Республика Тыва и ряд других регионов. В каждом из них теперь действуют свои правила, но их главной целью является защита людей от агрессивных и больных бродячих животных.

Высказаться о необходимости принятия подобного закона в Москве смогут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Те, у кого есть полная учетная запись на mos.ru, смогут сделать выбор дистанционно на elec.mos.ru. Кроме того, в столице будет работать ряд избирательных участков, где можно будет отдать голос при помощи специального терминала или бумажного бюллетеня. Для этого нужно взять с собой паспорт.

Ход голосования 23 августа будет аналогичен тому, что предусмотрен на выборах с 6 по 8 сентября. В полученном бюллетене нужно будет проставить отметку напротив выбранного варианта ответа на предложенный вопрос. Завершить электронное голосование необходимо нажатием кнопки «Проголосовать». После этого анонимный цифровой голос несколько раз зашифруется и отправится в блокчейн — точно так же, как на выборах. Бумажный бюллетень нужно опустить в избирательный ящик.

Тестовое голосование традиционно пройдет за несколько недель до выборов. Во время него специалисты проверят электронную систему, корректность всех ее процессов и функций. Горожане не только выразят мнение по поводу важного для жизни в столице вопроса, но и помогут выявить возможные узкие места в системе.

Помимо этого, во время тестового голосования ей устроят стресс-тесты, чтобы проверить ее поведение и стабильность при возможных форс-мажорных обстоятельствах. Для этого специалисты могут искусственно создавать проблемы со связью и высокие пиковые нагрузки, отключать электричество, имитировать помехи. Разработчики убедятся, что предусмотренные резервные технологии справляются, а голоса записываются без потерь. Если будет выявлена необходимость отладить некоторые функции системы, специалисты смогут сделать это до начала голосования на сентябрьских выборах.

Выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления. Те, кто предпочтет электронное голосование, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы. Узнать больше о выборах и способах отдать голос можно на специальной странице mos.ru.