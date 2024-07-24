Москва осталась без площади Европы

Площадь Европы в Москве будет называться площадью Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Площадь расположена вдоль Бережковской набережной рядом с Киевским вокзалом.

Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии, — гласит постановление.



Согласно документу, постановление правительства столицы от 4 декабря 2001 года о присвоении ансамблю в районе вокзала наименования «Площадь Европы» утратило силу. То же самое касается ряда других документов, принятых относительно данной локации.

Собянин также назначил ответственного за выполнение постановления. Заммэра Москвы Наталья Сергунина проконтролирует процесс.

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