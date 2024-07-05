Ливень начался в Москве

Сильный дождь начался в отдельных районах Москвы. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Также фиксируются сильные порывы ветра. Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Ураган "Орхан", который пришел в столицу, будет сопровождаться ливнями, грозами и порывами ветра до 25 метров в секунду. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в городе усилена работа городских служб, власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды и укрепить конструкции. Фестивальные площадки "Московских сезонов", парки и Московский зоопарк закрыты.

ЦОДД призвал водителей пересесть на метро. Сергей Собянин рекомендовал не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.