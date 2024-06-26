Стала известна тема столичного выпускного

Московский выпускной состоится в парке Горького в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

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По ее словам, темой выпускного вечера станут безграничные возможности Москвы для молодежи.

— В Москве у выпускников множество шансов реализовать себя: получить отличное образование, найти достойную работу, проявить свои лучшие качества, создать семью и сделать блестящую карьеру. Поэтому в этом году темой выпускного стали безграничные возможности Москвы для молодежи, — рассказала заммэра.



Заммэра подчеркнула, что выпускной проведут для 40 тысяч ребят. Она отметила, что в парке будут диджей-сеты, тематические фотозоны и целое световое шоу на воде. Хедлайнером большого концерта станет рэпер Баста. Также на мероприятии выступят исполнители SHAMAN, Artik&Asti, Бьянка, Катя Лель, Винтаж и другие, передает РИА Новости.

28 июня школьников ждет грандиозный общегородской выпускной вечер. Первый бал, как известно, должен стать особенным. И образ для него пора подбирать уже сейчас. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом моды, телерадиоведущим Владиславом Лисовцом разбирала актуальные тренды для выпускного.