Собянин рассказал о пользе электронных медкарт

В столице медкарты для школ и детсадов оформляются в электронном виде. 23 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему это удобно.

Еще три года назад родителям приходилось самим оформлять в поликлиниках медицинские карты для детей и относить их в учебные заведения. Теперь же вся информация о здоровье ребенка доступна в электронном виде.

— Документ автоматически заполняется данными из ЕМИАС и доступен для просмотра в медицинском кабинете школы или детского сада в системе «ЕМИАС.Школа», — уточнил Сергей Собянин.



Он добавил, что врачи и медсестры столичных больниц и поликлиник регулярно проходят профессиональные тренинги, разработанные Кадровым центром Департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, в соцсетях мэр рассказал о мероприятиях, которые пройдут в ближайшие два месяца в городе. Так, в «Лужниках» 6 июля состоится День московского спорта. А в Саду имени Баумана 6 и 7 июля пройдет благотворительный фестиваль «Город неравно душных».