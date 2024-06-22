В Московском зоопарке родился ячонок

В Московском зоопарке в семье яков впервые родился малыш. Мама была слегка растеряна и только через пару часов сообразила покормить новорожденного молоком.

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В свою очередь папа, по словам сотрудников зоопарка, слишком бурно проявлял отцовские чувства и чуть не поднял дочку на рога, за что его тут же отсадили в соседний вольер. Дикие яки сейчас остались только в Тибете.

Как домашних животных их держат в том числе в Азербайджане и России, в таких регионах как Тыва, Бурятия, Алтай и Дагестан. В условиях высокогорья як – незаменимый помощник для перевозки грузов. Еще он дает отличное молоко.