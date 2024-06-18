Тропический ливень снова накрыл Москву

Улицы столицы снова затопил тропический ливень. Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 18 июня в Москве и Подмосковье ожидаются интенсивные осадки. Метеоролог пояснила, что пришедший с юга циклон, который залил столицу накануне, все еще в силе.

На кадрах видео потоки воды заливают Москву. Крупные капли воды стучат по стеклам, бьют по подоконнику. Видимость значительно упала — сквозь пелену дождя можно отчетливо разглядеть только ближайшие здания.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», отметил, что практически полностью две первые декады июня столичный регион «жил» в июльской погоде — температура воздуха все прошедшие 18 дней месяца превышала климатические рамки.

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По его словам, среда, 19 июня, также будет теплой: осадков не ожидается и воздушные массы прогреются до +23…+28°.

Леус уточнил, что в четверг в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт, который опустит температуру до +19…+24°.

В пятницу, в тылу циклона, дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха «упадёт ещё на градус-другой», заметил синоптик. Он добавил, что в выходные существенных осадков не ожидается, температура будет колебаться от +19° до +24°.