Ливень вывел из берегов столичную реку Яузу

В Москве река Яуза, протекающая в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях столицы, вышла из берегов на фоне продолжительного и сильного ливня, накрывшего город.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" в Telegram-канале.

Согласно информации агентства, разлив воды произошел неподалеку от парка в Ростокинском акведуке (м. ВДНХ).

"Утки плавают прямо по пешеходным дорожкам", - отмечается в материале.



Рядом же находится Малахитовая улица, движение по которой закрыли из-за подтопления.