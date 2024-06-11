В День России у стен Музея Победы московские кадеты заступят на вахту

В честь Дня России, который граждане отметят 12 июня, ученики московской школы № 384 будут нести вахту на Посту №1 около Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

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— Перед тем, как встать в почетный караул, школьники возложат цветы к Вечному огню, — говорится в сообщении.



В музее добавили, что школьники ответственно готовятся к несению вахты. Для них организуются учебные занятия по смене часовых, строевой подготовке, а также отработке команд разводящих и маршрутов движения караульных. Особое внимание будет уделено освоению сложного церемониального шага.

Так, в 10:00 разводящий выставит первую смену часовых по два человека с автоматами в положении «на грудь». Планируется, что смена часовых будет производиться через каждые 15-20 минут. Мероприятие будет проходить в рамках программы «День кадетского класса в Музее Победы» и продлится до 16:30.

В среду, 12 июня, отмечается День России. «Вечерняя Москва» узнала, какую праздничную программу готовят главные площадки города для жителей и гостей столицы.