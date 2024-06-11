Собянин: общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 28 июня

В столице школьные выпускные в 2024 году пройдут 28 и 29 июня. Об этом во вторник, 11 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, традиционный для столичных школьников впускной пройдет в Парке Горького. Праздник начнется вечером 28 июня и продлится до 06:00 29 июня. Организаторы подготовили для ребят насыщенную концертную программу, а также интерактивы.

— Парк будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход — по индивидуальному браслету с QR-кодом, — написал в своем Telegram-канале мэр.



Собянин отметил, что в этом году на выпускной в Парк Горького придут около 40 тысяч человек.

В столице уже прозвучали последние звонки. А значит, выпускные не за горами. Пока ребята сдают экзамены, родители готовятся к предстоящим тратам. По данным аналитиков, расходы на выпускные выросли почти в два раза. «Вечерняя Москва» узнала, во сколько в среднем обойдется праздник в этом году.

В московских образовательных учреждениях 24 и 25 мая прозвенели последние звонки — тысячи выпускников в эти дни попрощались со школой и любимыми учителями.В этом году последние звонки прозвенели для почти 68 тысяч выпускников.