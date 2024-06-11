В столичный регион на текущей неделе вернулись ливни, пик которых ожидается в период с 11 по 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вечерняя Москва

Дожди будут идти с вечера вторника, всю среду и все утро четверга, отметил он. «Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление», — сказал научный руководитель Гидрометцентра. Газета.Ru

До 90% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие три дня, отметил Вильфанд. Синоптик также предупредил, что возможны грозы, град и сильный ветер с порывами до 18 метров. Несмотря на осадки, воздух будет теплым. Российская газета