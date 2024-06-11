Москвичам дали несколько советов перед «тихой охотой»

В Московском регионе, в особенности в Подмосковье, после теплых дождей пошли грибы, что стало началом сезона «тихой охоты». Об этом сообщает «Российская газета», которая дала всем желающим пойти в лес несколько советов.

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Комитет лесного хозяйства Московской области успел зафиксировать первый грибной «урожай» на юге, западе, юго-востоке и востоке региона. В этой местности можно найти подберезовики, подосиновики и лисички.

При этом лесники рекомендовали не собирать грибы вблизи оживленных автомагистралей. В Комитете лесного хозяйства пояснили, что в таких «находках» накапливается много тяжелых металлов.

Помимо этого, стоит остерегаться грибов-двойников, которые очень похожи на известные съедобные грибы. По словам специалистов, эти «копии» бывают смертельно ядовитыми для человека.

В заключение москвичам напомнили о простых правилах перед выходом в лес, чтобы потом не потеряться. В частности, о планах на «тихую охоту» специалисты посоветовали сообщать близким. Затем стоит заранее посмотреть карты местности, чтобы знать, какие объекты и где расположены, и взять с собой полностью заряженный телефон, бутылку с водой и спички. Немаловажно и то, что надо одеться по погоде, добавили лесники.