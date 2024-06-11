Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 июня, в преддверии Дня России вручил государственные награды заслуженным жителям столицы. В этом году их получило 44 человека.

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— Среди них — руководитель Московского городского офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматова. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», — подчеркнул мэр.



В свою очередь обладателями медалей Луки Крымского стали специалисты различных медицинских учреждений Москвы.

Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» наградили артистку Малого театра Ирину Муравьеву и директора Детской музыкальной школы имени Чайковского Елену Кураеву.

В своем Telegram-канале Собянин также рассказал, кто был удостоен титула «Заслуженный учитель города Москвы» и награды «Почетный работник транспорта города Москвы».

В мае в столице подвели итоги конкурса «Педагоги года Москвы». Титул «Учитель года Москвы» получила педагог по английскому и ИЗО Анастасия Морозова. Статус «Воспитатель года Москвы» забрала инструктор по физкультуре Наталья Рыбальченко, а «Педагогом-психологом года Москвы» стала Евгения Раздайбедина.

В Москве также подвели итоги конкурса «Московские мастера» по профессии «Мастер производственного обучения». Участники показали мастерство в различных отраслях — от гостеприимства и креативных индустрий до промышленности и ИТ.