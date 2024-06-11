Московский зоопарк во вторник, 11 июня, поздравил манула Тимофея с днем рождения.

В пресс-службе зоосада отметили, что манул — «символ и гордость» Московского зоопарка.

— Тимоша родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем, — говорится в публикации в Telegram-канале столичного зоосада.



В качестве подарка Тимофею презентовали перепелку. Манул осторожно осмотрел и обнюхал подарок, не сразу решившись его распаковать.

3 июня пресс-служба Московского зоопарка поделилась роликом с символом зоосада — манулом Тимофеем. На кадрах манул вышел на улицу после дождя. Тимоша не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера.

В начале мая манул решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как кот опирается на стекло своего вольера и рассматривает людей, однако спустя несколько секунд убегает.

На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера. Пресс-служба Московского зоопарка также опубликовала видеоролик с охотой манула Тимофея.