Жителей Москвы и гостей столицы пригласили на экскурсию на ретротрамвае в рамках проекта «Экскурсии в метро».

© mos.ru

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Городской вечерний тур будет проходить на ретротрамвае «Татра-Т2», в ходе которого участники узнают об истории и архитектуре нескольких районов столицы, включая Крутицкое подворье, Спасо-Андрониковский и Новоспасский монастыри.

Вагон «Татра-Т2» работал на маршрутах депо имени П.Л. Апакова с 1960-го до 1980 года.

Ближайшая поездка вечернего тура состоится 21 июня.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы провели 268 экскурсий за год.