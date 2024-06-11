«Желтый» уровень опасности из-за дождя объявлен в Москве до утра четверга

В Москве до утра четверга, 13 июня, будет действовать «желтый» уровень опасности из-за дождя. Это следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

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— Дождь, временами сильный. Период предупреждения — до 11:00 13 июня. Ветер, период предупреждения — до 21:00 12 июня. Местами шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Гроза, град, период предупреждения — до 21:00 12 июня, — следует из сообщения.



Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

Порядка 20 процентов от нормы осадков зафиксировали в Северном, Центральном и Юго-Западном административных округах Москвы в ночь с 10 на 11 июня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «ВМ», что в День России, 12 июня, в Москве будет облачная погода без прояснений, пройдут дожди и грозы.

После 13 июня в столицу вернется аномально жаркая погода, когда столбики термометров будут достигать 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.