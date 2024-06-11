Названа самая популярная книга среди москвичей по мнению «ЛитРес»

За последние пять месяцев жители Москвы и Московской области чаще всего покупали произведение Романа Прокофьева «Звездная Кровь – 6. Тинг». Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «ЛитРес».

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— Книжный сервис изучил продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Москвы и Московской области. Самой популярной книгой стало фантастическое произведение «Звездная Кровь – 6. Тинг» Романа Прокофьева, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей Москва.



Среди лидеров — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Поиски утраченного завтра» Сергея Лукьяненко, «Закон охоты» Андрея Васильева. Также в топ вошли «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской, «Искажающие реальность – 12» Михаила Атаманова, «Фактор дисбаланса» Макса Глебова и другие.

Десятый книжный фестиваль «Красная площадь» закончился 9 июня. «Вечерняя Москва» узнала об итогах одного из самых масштабных литературных праздников в России. Всего за время фестиваля на нем прошло более 500 различных мероприятий. Любой мог найти здесь книгу по вкусу.