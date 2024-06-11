$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

Путин поручил защитить Москву от нехватки электроэнергии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым поручил ему обратить особое внимание на энергокольцо Москвы и не допустить повторения ситуации 20-летней давности. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Путин поручил защитить Москву от нехватки электроэнергии
© globallookpress.com

Глава государства подчеркнул, что столица должна быть защищена от нехватки электроэнергии на случай любых аварий, чтобы не приходилось идти на экстренные мероприятия.

Рюмин, в свою очередь, рассказал, что за прошлый год выручка компании составила 1,38 триллиона рублей, что на 17 выше, чем в 2022 году. Чистая прибыль выросла на 20 процентов, до 160 миллиардов рублей. Однако топ-менеджер пожаловался на природные катаклизмы, которые стали происходит на 20 процентов чаще, особенно в южных регионах.

По его словам, в целом «Россетям» удается не допустить повышение средней аварийности по всем регионам, но есть участки, где ситуация сложная, потому что износ оборудования уже подходит к критическим отметкам.