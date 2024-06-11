Гидрометцентр опроверг информацию о тропических мегаливнях

От 50 до 90 процентов месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе в ближайшие три дня. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

© Российская Газета

Но при этом синоптик отметила, что мегаливнями такие осадки назвать нельзя. Довольно обычные сильные летние дожди с грозами. Из-за того, что воздух сильно прогрет, появляются высокие кучевые облака, насыщенные влагой. Но ливни пройдут не повсеместно, а в отдельных районах.

Из-за влажности погода будет довольно душной. В четверг ожидается прохождение холодного фронта, температура понизится на пару градусов. Но эта прохлада только добавит комфорта. С пятницы дожди прекратятся, температура начнет расти. К понедельнику должен подойти новый циклон с юго-запада с субтропическим воздухом. Днем температура будет приближаться к 30-градусной отметке.

По информации Гидрометцентра, 12 июня в Костромской, Московской (в том числе в городе Москве), Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской, Курской областях, 13 июня в Ивановской, Московской (ночью в Москве), Владимирской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областях ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами и ветром до 17 м/с (местами 18-23 м/с), днем в отдельных районах град.

На юго-востоке Центрального федерального округа жаркая погода, максимальная температура +29…+34°, в Воронежской области 11-12 июня сильная жара (днем до +36°).

Сильный ветер на юге. 13 и 14 июня местами в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.