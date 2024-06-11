Погода в Москве: столицу накроют «мегаливень» и грозы

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что 12 и 13 июня в Москве ожидаются ливневые дожди. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в среду и четверг?

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Погода в Москве завтра и послезавтра

По словам Тишковца, погода в День России в столице будет сложной, потому что прогнозируются циклонический вихрь и проливные дожди.

«В День России условия будут сложные, ожидается циклонический вихрь. Сначала теплый сектор, а далее влияние холодной фронтальной системы, поэтому будут идти интенсивные ливневые дожди, в основном в дневные и вечерние часы. Выпадет порядка 30–35 мм осадков за сутки. Ветер южный и юго-западный. Ночью будет от плюс 15 до плюс 18 градусов. Днем — от 23 до 26 градусов тепла. В Московской области — от 22 до 27 градусов со знаком плюс», — рассказал он.



Также Тишковец отмечал, что 12 июня в регионе ожидается «мегаливень», сильнейшие грозы и град.

«В среду ожидается залповый „мегаливень“ интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа, когда очень вероятными будут серьезные подтопления. Кроме того, по метеостатистике, такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю нашей страны. Скорее всего, падет предыдущий суточный рекорд осадков — 34,1 мм, зафиксированный в 1995 году. В последующие сутки осадки ослабеют, но все равно будут носить ливневый характер — в четверг в осадкомер еще попадет 19 мм, а в пятницу — 11 мм», — говорил синоптик.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в столице в среду и четверг прогнозируются кратковременные дожди, поскольку через центр Европейской России, в частности через Москву, будут проходить фронтальные разделы.

«За эти дни — 11, 12 и 13 июня, по расчетам, которые мы провели, выпадет от 40 до 70 мм осадков, что соответствует 50–90% от месячной нормы», — подчеркнул он в беседе с «Интерфаксом».



Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 и 13 июня

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что завтра, 12 июня, в регионе ожидаются осадки в виде дождя, воздух прогреется до плюс 20 градусов.

«Атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через город, так что дождей нам не избежать. Но и в середине дня еще возможен дождь кратковременного характера. Ветер юго-западного, западного направления усилится до 7–12 м/с. Только во второй половине дня 12 июня ждем улучшения погоды. В связи с осадками и облачностью температура воздуха будет повышаться не очень активно, но градусов до плюс 20 может дотянуть, как только покажется солнце», — пояснил метеоролог.



По данным центра «Фобос», 13 июня в Петербурге ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 8 до плюс 10 градусов. Днем — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.