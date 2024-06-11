Порядка 20 процентов от нормы осадков выпало в Москве ночью 10 июня

Самое большое количество осадков зафиксировали в Северном, Центральном и Юго-Западном административных округах в ночь с 10 на 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

Специалисты добавили, что интенсивные дожди сохранятся в столице 11 и 12 июня. За эти два дня может выпасть более 80 процентов от всей месячной нормы. Помимо этого, в отдельных районах города ливни могут сопровождаться раскатами грома и градом. Ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду.

— Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду, — предупредили в пресс-службе.



Жителям города напомнили, что в плохую погоду стоит быть внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, следует из сообщения в Telegram-канале.

11 июня, согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы и град.