В Московском зоопарке у черных лебедей родились птенцы
Пять птенцов родились у черных лебедей в Московском зоопарке, сообщается в его Telegram-канале.
"У черных лебедей родились птенцы. Пять детенышей появились на свет в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лебеди - преданные друг другу партнеры и заботливые родители. При приближении людей самец и самка начинают шипеть, чтобы защитить потомство. Ранее пара жила на пруду, но для птенцов там небезопасно, поэтому до осени семейство будет находиться в крытом павильоне.
Черные лебеди имеют самую длинную шею среди лебедей, это позволяет добывать пищу в более глубоких водоемах. В природе птицы живут в Австралии и Новой Зеландии. В Московском зоопарке черные лебеди размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя.
"Сразу после рождения детеныши черных лебедей питаются тем же, чем и их родители. Это зерновой корм, овощи, листья салата", - добавляется в сообщении.