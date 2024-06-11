Мэр Москвы рассказал о программе фестиваля «Времена и эпохи»

В этом году День России столица встретит полюбившимся горожанам и туристам историческим фестивалем «Времена и эпохи». Окунуться в атмосферу разных исторических эпох, отправившись в путешествие во времени, можно будет с 12 по 16 июня, сообщил в своем Теlegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

Градоначальник отметил, что фестиваль «Времена и эпохи» проведут на 54 площадках: 17 из них расположатся в центре, 25 в разных районах и 12 в парках.

Форматы проведения различны. Так, на Бульварном кольце и в центре столицы организуют музей под открытым небом. Здесь выставят копии музейных экспонатов. Например, гражданские костюмы и военную форму разных эпох. Экскурсии будут проводить реконструкторы.

В парках утроят исторические реконструкции ключевых событий российской и мировой истории в формате дополненной реальности. В атмосферу давно ушедших эпох помогут погрузиться арт-объекты.

В парке «Акведук» представят античный Крым, где столкнулись интересы Боспорского царства и Римской империи. В ландшафтном парке «Митино» пройдет реконструкция вступления союзных войск в Париж в 1814 году. На ВДНХ — реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР, а в «Москинопарке» — обороны Москвы 1941 года. В парке «Печатники» покажут сражения на мечах времен Средневековой Руси.

В Олимпийской деревне, Перовском парке, Усадьбе Воронцово и Парке Дружбы пройдут квесты. Благодаря игровым локациям каждый желающий сможет встретиться с историческими персонажами поучаствовать в событиях, изменивших ход истории.

В парке «Покровское-Стрешнево» устроят исторический пикник. Гости смогут будет поиграть в городки, бадминтон и другие спортивные игры, поучаствовать в мастер-классах, а также послушать романсы.

В фестивале примут участие более 2 тыс. реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств.