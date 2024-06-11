Москвичей предупредили о грозе и граде

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе во вторник, 11 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы и град.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов тепла. В ночь на среду, 12 июня, ожидается до 18 градусов тепла. В Московской области днем спрогнозировали 22–23 градуса тепла, а ночью — до 18 градусов. Днем и ночью в столичном регионе возможны грозы.

Южный ветер наберет скорость 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741–743 миллиметра ртутного столба, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и града. Период предупреждения будет действовать с 12:00 до 21:00 11 июня.

Появились кадры последствий ливня в Москве

Обширная циклоническая депрессия образовала в небе большое количество облаков, которые к вечеру понедельника стали причиной кратковременных дождей. В некоторых местах города прошли ливни в сопровождении раскатов грома.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в День России, 12 июня, в Москве будет облачная погода без прояснений, пройдут дожди и грозы.