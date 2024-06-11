Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Московские городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой и предстоящим Днем России, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания», – сказал Бирюков.



Он подчеркнул, что 11–12 июня в столице ожидаются ливни с градом, грозой и ветром до 18 м/с.